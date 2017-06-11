Почти 1500 украинцев пересекли границы стран Евросоюза без виз - ГПСУ
21:51, 11 июня 2017Общество
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Более 1400 наших соотечественников уже воспользовались безвизовым режимом.
Сегодня вступило в силу решение Совета ЕС о введении безвиза / фото УНИАН
Более 1,4 тыс. украинцев пересекли границы стран Европейского Союза без виз.
Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.
«По состоянию на 19.00 пересекло границу с ЕС почти 46 тысяч граждан, среди них более 9 тысяч - по биометрическим паспортам. Более 1400 наших соотечественников воспользовались безвизом», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в полночь вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.
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