"Рухнули скрепы": жители "ДНР" массово интересуются биометрическими паспортами - журналист

В соцсети «Вконтакте» жителям оккупированной части Донецкой области предлагают быстро за взятку оформить украинские биометрические паспорта.

Об этом сообщает донецкий журналист Денис Казанаский на своей странице в Facebook.

«Наступило 11 июня, и в ДНР рухнули скрепы. В запрещенном "Вконтактике", как грибы, множатся группы, предлагающие быстро за взятку оформить украинские биометрические паспорта», – пишет журналист.

По его словам, наплыв желающих также достаточно велик. «Причем люди в основном интересуются, как оформить паспорт без выезда на подконтрольную территорию, но тут беда - выезд необходим, дабы пройти дактилоскопию», – отметил Казанский.

К своему посту журналист прикрепил скриншоты, подтверждающие существование незаконных предложений для жителей оккупированной территории.

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Как сообщал УНИАН, в полночь вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Безвизовый режим позволяет украинцам, имеющим биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.