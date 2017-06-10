Госпогранслужба готова на должном уровне обеспечить пересечение границы гражданам в рамках безвиза

Государственная пограничная служба Украины заявляет о готовности на должном уровне обеспечить пересечение гражданами границы со странами Европейского Союза в рамках безвизового режима, который вступит в силу 11 июня.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы.

"Завтра граждане Украины начнут пересекать границу в рамках безвизового режима. Государственная пограничная служба полностью готова к действию новых правил", - отметили в ведомстве.

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В ГПСУ отметили, что в рамках либерализации визового режима в совместных мероприятиях с пограничниками принимают участие представители Европейского агентства по пограничной и береговой охране FRONTEX, в частности, специалисты из Чехии, Франции, Польши, Нидерландов, Эстонии, Словакии, Италии, Словении и Литвы.

Так, отныне иностранные эксперты будут находиться в пунктах пропуска для авиационного сообщения «Борисполь», «Жуляны», «Одесса», «Львов» и автомобильного - «Тиса», «Лужанка», «Ужгород», «Ягодин», «Краковец» , «Рава-Русская» и «Порубное».

В ГПСУ отметили, что во избежание возможных недоразумений при пересечении границы пограничники, как и иностранные эксперты, в случае необходимости предоставят исчерпывающую консультативную помощь.

Для удобного и беспрепятственного пересечения госграницы во всех направлениях обустроено более 1300 рабочих мест, которые оснащены приборами биометрического контроля.

Для поддержания ритмичности пропускных операций на границе с ЕС основные пункты пропуска усилены пограничными нарядами и доукомплектованы персоналом. Кроме того, говорится в сообщении, введен усиленный режим службы.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел обращали внимание граждан на то, что безвизовый режим с ЕС заработает по местному времени каждой страны-члена в течение ночи 11 июня.

"Обращаем внимание граждан, которые уже в первые часы 11 июня планирует совершить поездку в страны ЕС, в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, которое может быть отличным от украинского", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.