Минздрав закупит более 10 тысяч коронарных стентов стоимостью до $150 за штуку

Министерство здравоохранения планирует в 2017 году централизованно закупить через международные организации за средства государственного бюджета 2017 года не менее 10,4 тыс. стентов для лечения пациентов с острым коронарным синдромом производства компаний Boston Scientific (США) и Balton (Франция, Польша) стоимостью от $80 до $150 за штуку (2,1-3,9 тыс. грн по текущему официальному курсу).

Читайте такжеПочти 4% населения Украины нуждается в психиатрической помощи - МинздравОб этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на слова заместителя министра Александра Линчевского.

По сведениям пациентов ряда государственных медицинских учреждений, стоимость одного коронарного стента в Киеве колеблется в пределах 20-35 тыс. грн, что в 10 раз больше вышеуказанной стоимости закупки стентов через международные организации.

По информации Минздрава, в план закупок на 2017 год входят стенты без лекарственного покрытия (7,8 тыс. штук) и с лекарственным покрытием (2,6 тыс. штук).

Большинство стентов, которые будут поставлены в Украину, производятся американской компанией Boston Scientific, входящей в пятерку (вместе с компанией «Метроник» – производителем стентов Resolute Integrity) наиболее известных и популярных мировых производителей, полностью соответствуют ожиданиям врачей, проводящих коронарное стентирование, и будут закуплены по невысокой цене - не дороже $80 за штуку (2,1 тыс. грн по текущему официальному курсу).

Часть стентов, которые будут закуплены, производятся компанией Balton (Франция, Польша). Это стенты европейского производителя, которые ранее использовались в Украине, также отвечающие техническим заданиям, подготовленным Минздравом для тендера, стоимостью не более $150 за штуку (3,9 тыс. грн по текущему официальному курсу).

При этом в Минздраве подчеркнули, что закупаемые стенты компании Balton (Alex Plus) подходят для имплантации в первые часы от начала острого инфаркта миокарда экстренным пациентам, имеющим факторы риска рестеноза после стентирования (сахарный диабет, атеросклеротические бляшки в артериях малого диаметра).

Также в министерстве сообщили, что государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает расходы на централизованную закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для учреждений здравоохранения для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями в размере 400,359 млн грн.

Вопросы относительно порядка распределения закупленных стентов между регионами и контроля их использования в Минздраве не прокомментировали.

Справка УНИАН. Украинский кардиохирург, директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров в январе текущего года выступил с резкой критикой работы чиновников министерства и его руководителя Ульяны Супрун, обвиняя их в срыве госзакупок по программе финансирования медицинских препаратов и оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые могли спасти десятки тысяч человеческих жизней.

В ответ исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что за средства госбюджета 2015 года, когда стенты закупались через украинские фармкомпании, было закуплено 7179 стентов, при этом за средства бюджета 2016 года с участием международных организаций удастся закупить более чем 10 тыс. стентов.

Кабинет министров 19 апреля принял решение о закупках лекарств и медицинских изделий в 2017 году через международные организации. Комментируя решение, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году Украина должна компенсировать проблемы с закупками лекарств в прошлые годы.