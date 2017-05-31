"Всё плохо": к 20-летию "дружбы на бумаге" украинцы и россияне рассказали об отношениях их стран (видео)

31 мая исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

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Ровесники договора из Москвы и Киева рассказали BBC, что думают об отношении между их странами сегодня.