"Всё плохо": к 20-летию "дружбы на бумаге" украинцы и россияне рассказали об отношениях их стран (видео)

20:29, 31 мая 2017
Общество
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Эта тема вызывает бурную реакцию в обеих странах.

REUTERS

31 мая исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

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Ровесники договора из Москвы и Киева рассказали BBC, что думают об отношении между их странами сегодня.

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Теги: #агрессия России в Украине