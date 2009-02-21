Восьмиклассник выбросился с 4-го этажа школы из-за плохих оценок

В пятницу в восьмиклассник выбросился с 4-го этажа школы, передает газета "Сегодня".

По информации издания, трагедия произошла в центре города, в школе №25 напротив Андреевской церкви.

За жизнь школьника борются врачи. "Ребенка грозились выгнать за неуспеваемость, - рассказал собеседник издания. - Родители, пытаясь повлиять на него, пугали, что у него будут неприятности... А когда его отчитал директор, то ученик сказал одноклассникам, что ему не жить, и убежал на 4-й этаж".

В школе от комментариев отказались. А вот соученики говорят: "Ребята ездили к Коле в больницу. Он потерял много крови. У него переломы ног, бедер".