Пограничники задержали россиянина, перевозившего метамфетамин в мягкой игрушке

В четверг, 18 мая, перед самым закрытием контрольного пункта въезда-выезда "Майорское", пограничники Краматорского отряда разоблачили мужчину с наркотическими средствами. Выявить нарушителя помогла служебная собака. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

“Пограничный пес сработал на гражданина РФ, который пешком следовал в неподконтрольную Горловку. После этого совместно с представителями фискальной службы мужчину проверили более тщательно. При осмотре в обуви и мягкой игрушке было найдено около 200 граммов порошкообразного вещества, которое предварительно является метамфетамином” - рассказали в ГПСУ.

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Мужчину вместе с обнаруженным у него веществом передали сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области полиция изъяла наркотики на 20 миллионов гривень.