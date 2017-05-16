У Джамалы прокомментировали возможный штраф или заключение Седюка (видео)

Днепровский суд столицы отпустил Седюка под личное обязательство. Задержали его во время финала Евровидения, сразу после того, как Седюк взобрался на сцену, где пела Джамала и приспустил штаны, показав миллионам зрителей в прямом эфире свою пятую точку.

Пранкеру грозит штраф или срок до пяти лет заключения.

Представитель Джамалы считает это слишком суровым наказанием.

Читайте такжеСедюк рассказал, что мог обнажить ягодицы во время победного выступления на Евровидении-2017

Как сообщал УНИАН, во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эту выходку показали в прямом эфире финала Евровидения-2017. Охрана быстро отреагировала и забрала Седюка со сцены, после чего, по словам министра внутренних дел, его отвезли в СИЗО. Сегодня, 15 мая, Днепровский суд Киева избрал меру пресечения пранкеру в виде личного обязательства.