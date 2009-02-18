Луценко за улучшение взаимодействия с Грузией

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО выступает за улучшение взаимодействия органов внутренних дел Украины и Грузии для борьбы с преступностью.

Как сообщает Департамент связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, об этом он заявил во время встречи с послом Грузии в Украине Григолом КАТАМАДЗЕ.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что необходимы новые мероприятия Министерств внутренних дел двух стран, которые позволят нейтрализовать нежелательные криминальные элементы. Министр внутренних дел назвал работу грузинской полиции эффективной, и именно поэтому, по его словам, довольно много преступных элементов покидают Грузию и в поисках наживы перебираются в другие страны, в частности Украину.

“Нас не может не тревожить то, что на первое место среди иностранцев выходят те преступники, которых «вытесняют» с территории Грузии, и они пытаются здесь заниматься преступным ремеслом. Мы прекрасно понимаем, что преступность не имеет границ, и мы хотели бы усилить сотрудничество с МВД Грузии”, – подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь грузинская власть готова совместно с украинскими правоохранительными органами принять дополнительные меры по противодействию преступности. “Я очень хочу, чтобы в Украине рядовой гражданин говорил о моей стране хорошо”, - отметил Г.КАТАМАДЗЕ.

Ю.ЛУЦЕНКО предложил несколько конкретных шагов по улучшению взаимодействия работников органов внутренних дел обоих стран. Это, в частности, экстренные встречи на уровне руководства МВД двух стран, создание совместной группы. Также министр предложил изучить вопрос введения регистрации для отдельных категорий граждан Грузии, которые приезжают в Украину. Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что идет речь, прежде всего, о тех гражданах Грузии, которые имеют у себя на родине проблемы с законом.

“Речь не идет о тех, кто многократно приезжает сюда по делам бизнеса, студентах или туристах. Это касается лишь тех элементов, которые вызывают обеспокоенность и у грузинских коллег, и у нас”, - подчеркнул министр.

В свою очередь Г.КАТАМАДЗЕ отметил, что правоохранительные органы Украины и Грузии имеют хороший опыт сотрудничества, поэтому имеющиеся проблемы будут решены. Ведь, по убеждению посла, «украинцы по отношению к грузинам имеют особые симпатии».