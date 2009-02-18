Резко возросло число желающих продать валюту в Польше

В Польше резко возросло количество поляков, продающих валюту, которая с 16 февраля значительно подорожала по отношению к злотому.

Как сообщает Dziennik, во многих польских городах перед обменными пунктами - очереди желающих продать валюту по нынешнему высокому курсу, которые надеются заработать благодаря прогнозируемому укреплению злотого в ближайшее время.

«Во многих городах можно видеть сцены, каких не было несколько лет», - отмечает издание.

Газета замечает, что доллар 17 февраля стоил почти 3,8 злотого, а евро - более 4,8 по сравнению с 2,5 и 3,4, соответственно, в октябре прошлого года.

«Хотела продать немного евро в одном из столичных обменников... к моему удивлению, перед входом стояла очередь. Никогда такого не видела. Мы смеялись, что это очередь напоминает очередь за мясом в 80-е годы», - рассказала изданию жительница Варшавы.

Ажиотаж подтверждают также работники обменных пунктов.

Газета замечает, что главным мотивом продажи валюты поляки откровенно называли свое желание заработать на высоком курсе валюты.

Мнения экспертов относительно возможности заработка кардинально расходятся в этой ситуации.

«Это ошибка. Не понимаю, зачем покупать злотый, который со дня на день теряет свою стоимость», - сказал газете экономист SGH Марек РОЦКИЙ.

Вместе с тем, главный советник бывшего премьера Ежи БУЗКА Вальдемар КУЧИНСКИЙ считает, что массовая продажа валюты приведет к укреплению злотого.

Dziennik отметил, что поляки с сентября прошлого года до начала текущего забрали из банков 1,3 млрд. евро.

По данным Нацбанка Польши, которыми располагает УНИАН, по состоянию на декабрь 2008 года польские банки имели более 60 млрд. евро средств частных клиентов.

Справка УНИАН. Премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил 17 февраля, что правительство планирует принять меры для поддержки курса национальной валюты, если евро преодолеет планку 5 злотых.

Польский Нацбанк ранее заявлял, что не планирует выходить с интервенциями для поддержки курса злотого.

Валюта в Польше дешевела до июля-августа прошлого года, и с осени начала укрепляться.

Ее курс то резко рос, то падал в конце года и в начале текущего, но тенденция сохранялась на рост курса валют.