Двое безработных привлекаются за надругательства над могилами

20:14, 18 февраля 2009
Общество
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Ключевое слово "металлолом"

В Донецке к уголовной ответственности привлекаются двое безработных за надругательства над могилами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области, злоумышленники были задержаны после того, как похитили с кладбища металлический стол, который хотели сдать на металлолом. В ходе сбора материалов милиция установила, что данными гражданами совершены ещё две аналогичные кражи металла с неустановленных пока захоронений.

Задержанным, согласно ст. 297 Уголовного кодекса Украины, грозит наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы до трех лет.

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