На межбанке доллар продолжил рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1500/8,2700, к 12:00 цены выросли 8,2300/8,2900. К закрытию ценовые уровни достигли верха – 8,3100/8,3350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня с котировками 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2220/0,2270, к 12:00 цены поднялись – 0,2250/0,2280. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2275/0,2285. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3700 (+0,2500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2560/1,2640. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2735/10,4390, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,3420/10,4315. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне, вслед за долларом, ушли вверх – 10,4430/10,4885.