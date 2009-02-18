Эксперты увидели в кризисе новую угрозу

Сокращение промышленного производства в Украине свидетельствует о том, что наше государство движется в русле общемировых кризисных тенденций.

Об этом заявил в комментарии УНИАН директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

По его словам, данные Госкомстата Украины о сокращении промышленного производства в январе 2009 года на 16,1% по сравнению с декабрем прошлого года, и на 34,1% в годовом измерении (по сравнению с январем прошлого года) вызывают серьезную обеспокоенность, но они свидетельствуют о том, что Украина движется в русле тех тенденций, которые сегодня происходят в мировом хозяйстве.

Если сначала мировой кризис поразил, прежде всего, финансовый сектор, то уже во втором полугодии 2008 года реальный сектор страны за страной начал входить в рецессию. При этом эксперт отметил, что, невзирая на разные конкретные показатели сокращения промышленного производства, во многих странах масштабы спада сегодня признаются беспрецедентными.

И.БУРАКОВСКИЙ привел данные, что в Германии в декабре 2008 года промышленное производство сократилось на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем, или на 12,0% в годовом измерении, что является наибольшим показателем с 1990 года. Падение промышленного производства в Испании в том же декабре составляло 19,6%, то есть достигло наивысшего уровня, начиная с 1992 года, когда в стране начали делать соответствующие расчеты. В декабре 2008 года промышленное производство в Южной Корее сократилось на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем, или на 18,6% в годовом измерении.

По мнению эксперта, весьма интересной является экономическая ситуация в Словакии. В отличие от многих стран ЕС и мира, эта страна избежала прямого влияния финансового кризиса на банковский сектор, но столкнулась с проблемами сбыта своих товаров на внешних рынках в результате мировой экономической рецессии. Это привело к падению промышленного производства в декабре на 16,8% в годовом измерении (7,2% в ноябре), что опять-таки является наивысшим показателем с 1999 года, когда в стране была внедрена соответствующая методика расчетов. В известной степени это касается и Японии, где в декабре промышленное производство снизилось на 9,6% (8,5% в ноябре), поскольку японские компании столкнулись с достаточно ощутимым уменьшением внешнего спроса на свою продукцию.

И.БУРАКОВСКИЙ отметил, что крайне сложные времена переживает и промышленность России – падение промышленного производства в январе этого года составило 19,9% по сравнению с декабрем 2008 года, и 16% в годовом измерении (10,3% в декабре и 8,7% в ноябре прошлого года). И в этом случае речь идет о наихудшем показателе за последние 15 лет. Основные факторы – падение мировых цен на нефть и газ, а также сокращение потребления этих товаров.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций убежден, что эти и другие кризисные явления сегодня приобрели такие масштабы, что заставили мир говорить о появлении реальной угрозы обратного влияния проблем реального сектора на сектор финансовый, причем такую ситуацию можно считать качественно новой чертой кризиса.

Более высокие темпы падения в Украине по сравнению с рядом стран, по его мнению, являются следствием того, что украинская экономика сегодня в силу целого комплекса причин является слабее других, а также более экспорто-ориентированной и исторически менее диверсифицированной. Очевидно также и то, что масштабное возобновление экономической активности в Украине напрямую зависит от того, как будут выходить из рецессии мир в целом и основные экономические партнеры нашего государства, заметил И.БУРАКОВСКИЙ.