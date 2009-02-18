Какова ситуация с выплатой пенсий в Украине (опрос)

Более 90% пенсионеров заявляют, что на протяжении последних трех месяцев пенсии выплачиваются им своевременно или с небольшими задержками.

Таковы результаты всеукраинского опроса общественного мнения, который с 29 января по 5 февраля 2009 года провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно данным, переданным УНИАН, отвечая на вопрос о ситуации с выплатой пенсий на протяжении последних трех месяцев, 91,3% опрошенных пенсионеров указали, что ситуация с выплатой пенсий была такой же, как обычно, пенсии выплачивались своевременно или с небольшими задержками; 7,0% пенсионеров сообщили, что на протяжении последних трех месяцев были значительные задержки с выплатой пенсий; 1,7% пенсионеров не смогли ответить на этот вопрос; отказались отвечать 0,2%.

Опрос проводился методом интервью по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет (с квотным отбором респондентов на последнем этапе), были опрошены 1642 респондента (в том числе 529 пенсионеров), проживающих во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве.

Статистическая погрешность подвыборки пенсионеров (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3.6% для показателя в 91,3%, 3.3% для показателя в 7% и 1.7% для показателя в 1.7%.