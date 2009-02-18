Днепропетровский горисполком судится с Нафтогазом

Днепропетровский горисполком обратился в один из местных судов с иском к НАК «Нафтогаз Украины» относительно ограничения подачи газа в областной центр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, из-за сокращения подачи газа вчера без теплоснабжения, кроме жилищной сферы, остались также бюджетные учреждения.

В то же время И.КУЛИЧЕНКО отметил, что Днепропетровск на 100% рассчитался за газ, предназначенный для потребителей социальной сферы. По словам мэра, отключение от отопления школ, больниц, других бюджетных объектов является незаконным.

Мэр Днепропетровска заявил, что ситуация с ограничением газоснабжения областного центра, а также других городов Украины в ближайшее время будет рассмотрена на заседании Ассоциации городов Украины.

И.КУЛИЧЕНКО сообщил, что сегодня в Днепропетровске практически без отопления остаются более 1200 жилых многоэтажек и учреждений социальной сферы.

«Мы сейчас отапливаем город на уровне поддержки системы отопления – чтобы она не размерзлась», - уточнил И.КУЛИЧЕНКО.

Мэр Днепропетровска также призвал жителей города погасить долги за газ и отопление. По его словам, это можно сделать через 219 специальных терминалов, а также отделения банков. И.КУЛИЧЕНКО отметил, что 10 днепропетровских банков не берут комиссионные за оплату за коммунальные услуги. Большинство других коммерческих банков берут за это минимальные комиссионные.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля все учреждения и жилые дома Днепропетровска были отключены от теплоснабжения

Как сообщала пресс-служба мэра, главная причина отключения от теплоснабжения – очень низкий уровень оплаты населением города за потребленное тепло (около 32%). Из-за этого предприятия теплокоммунэнерго, которые задолжали свыше 90 млн. грн. перед ДК „Газ Украины” за потребленный природный газ, не имеют возможности закупить газ для текущего потребления.