Черновецкий передумал лезть под землю

Запланированное на сегодня посещение Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ столичного метрополитена перенесено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Причина переноса мероприятия не объясняется.

В КГГА обещают позже сообщить о новой дате и времени посещения мэром КП “Киевский метрополитен”.

Ранее пресс-служба горадминистрации сообщала, что сегодня в 13.00 Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ намеревался посетить столичный метрополитен и проехать в первом отечественном поезде, приобретенном в рамках обновления подвижного состава метрополитена.