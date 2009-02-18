Черновецкий передумал лезть под землю

12:26, 18 февраля 2009
Общество
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Причины не объяснял

Запланированное на сегодня посещение Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ столичного метрополитена перенесено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Причина переноса мероприятия не объясняется.

В КГГА обещают позже сообщить о новой дате и времени посещения мэром КП “Киевский метрополитен”.

Ранее пресс-служба горадминистрации сообщала, что сегодня в 13.00 Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ намеревался посетить столичный метрополитен и проехать в первом отечественном поезде, приобретенном в рамках обновления подвижного состава метрополитена.

 

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