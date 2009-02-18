Доллар на межбанке с утра пошел в рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1500/8,2700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2220/0,2270, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2735/10,4390. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться - 1,2613/14 (вторник - 1,2624/25).

Во вторник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,7900.