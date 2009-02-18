Ситуация в проблемных банках: в банкоматах денег нет, лимиты в кассах...

О событиях в банках, в которых действует временная администрация, а так же о ситуации с возвратами депозитов информирует "Дело"

Банк «Надра»

Банкоматы «Надра» по-прежнему не работают. Проценты по вкладу можно получить только в порядке живой очереди в отделении банка. В кассах установлены лимиты — 200 гривен на депозитную (зеленую) карточку и до тысячи гривен на все остальные типы карт. Сумма оплаченных по безналичным платежам товаров в магазинах ограничена 150 гривнями в сутки.

Банк «Киев»

Лимиты на снятие наличных в банкомате и в кассе банка составляют 500 гривен в сутки. В банке затруднились ответить, когда же эта сумма будет пересматриваться, однако предложили расплачиваться картами в магазине — сумма оплаченного по безналичному платежу товара не ограничена.

Укрпромбанк

В отделениях банка продолжают выдавать проценты по депозитам с суточным лимитом — тысяча гривен. Депозиты, срок которых закончился, продлеваются на полгода. Максимальные ставки по таким вкладам — 21% годовых в гривне и 13,5% в долларах.

«Национальный кредит» Если в понедельник забрать проценты по депозиту было невозможно, то уже вчера в отделениях банка появились деньги. Банк начал выплачивать проценты по депозитам с ограничением 300 гривен в день. Этот лимит установлен как на снятие денег с банкомата, так и на получение их в кассе банка.

Захидинкомбанк «Наличных в банкоматах и кассах отделений банка нет», — честно признаются в колл-центре Захидинкомбанка. Однако обещают, что возобновят выдачу процентов по депозитам на следующей неделе.

«Причерноморье» Банк не производит выплат ни депозитов, у которых истек срок, ни процентов по вкладам. Однако в колл-центре банка пообещали, что уже в пятницу могут произойти изменения в лучшую сторону.

Проминвестбанк

В ПИБе, как и раньше, выдают эквивалент 200 долларов. К концу февраля, когда будет снята временная администрация, в банке планируют пересмотреть дневные лимиты в сторону увеличения.