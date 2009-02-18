Минюст подтвердил: банк может без суда и следствия забрать квартиру

Вчера Министерство юстиции сообщило, что банки имеют полное право изымать у клиентов залоговые квартиры при невыполнении условий ипотечного договора. Отбирать квартиры банки намерены при длительных просрочках по платежам – свыше 90 дней, но пока не готовы делать это активно – кредитному учреждению выгоднее провести реструктуризацию долга. Впрочем, решение банка забрать квартиру в обход суда можно оспорить, говорят юристы.

Коммерсант-Украина напоминает, что ранее принудительное взыскание предмета ипотеки (или залога) было возможно только на основании решения суда. Теперь же минюст, ссылаясь на изменения в закон "Об ипотеке", внесенные 14 января законом "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства", разъяснил: предостережение об удовлетворении требований ипотекодержателя, которое содержится в ипотечном договоре, приравнено по правовым последствиями к отдельному договору между должником и банком об удовлетворении требований банка.

Это позволяет кредитным учреждениям изымать у заемщиков залоговые квартиры при нарушении ими условий договора без решения суда. "Раньше Минюст был на стороне заемщиков, хотя банки могли изымать залоги по праву подписи нотариуса. Теперь банки смогут изымать во внесудебном порядке",– объяснил управляющий партнер юрфирмы "Лавринович и партнеры" Максим Лавринович.

Банкиры говорят, что причины для изъятия залога в различных банках разные, но основная – просрочка платежей по кредиту. "Причинами изъятия залога являются невыплаты, просрочки по кредиту на протяжении длительного срока и ухудшение финансового положения заемщика. Если заемщик не может или не хочет возвращать кредит, банк делает все возможное, чтобы изъять залог",– сказал заместитель председателя правления УкрСиббанка Тарас Кириченко.