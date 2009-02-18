В Донецке за долги отключат горячую воду в 139 жилых домах

В Донецке за неуплату с 19 февраля отключат от поставок горячей воды 139 жилых домов, жители которых оплатили услуги теплоснабжения на уровне 50% и ниже.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора коммунального предприятия «Донецкгортеплосеть» по экономике Николай ЕРМОЛЕНКО.

По его словам, «на сегодняшний день, как вынужденная мера, подготовлено и передано предложение в исполком об отключении горячей воды в 139 домах, жители которых имеют самую большую задолженность - 13 млн. грн.». Н.ЕРМОЛЕНКО констатировал, что уже с 19 февраля начнется отключение этих домов, в которых оплата ниже 50%.

Руководитель «Донецкгортеплосети» посетовал, что «население города Донецка в целом задолжало за услуги теплоснабжения свыше 120 млн. грн. за последние 3 года, и это порядка 20 тысяч семей, которые по разным причинам не платят и не оформляют субсидии».

«Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы не допустить отключение наших котельных, чтобы обеспечить людей и теплом, и горячей водой, - объяснил Н. ЕРМОЛЕНКО, - Но я бы призвал всех подумать об оплате услуг, ведь мы все в одной лодке». Он признал, что при отключениях от горячей воды 139 домов отчасти незаконно пострадает и та часть населения, те 40%, которые платят.

Н.ЕРМОЛЕНКО сообщил, что отключение – это крайняя мера, и, как правило, сначала подаются иски в суды на неплательщиков, арестовывается их имущество: «Мы сегодня подали иски на сумму 30 млн. грн. против своих неплательщиков, против населения. Мы арестовали, наложили арест на 676 квартир». Он заключил, что предприятию сложно заниматься этим, но вынуждают обстоятельства и несознательность потребителей.