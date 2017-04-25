Во Львове заблокировали российский "Сбербанк" (фото)

С 25 апреля во Львове на проспекте Черновола, 2б, активисты "Национального корпуса" начали блокировать работу отделения украинской "дочки" российского "Сбербанка".

Блокирование отделения будет бессрочным, пока российский банк не уйдет с Украины, говорится в сообщении на странице "Нацкорпуса" в Facebook.

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"Национальный корпус" появляется по адресу проспект Черновола, 2б, и своей акцией запускает бессрочную блокаду и обратный отсчет, который будет действовать до момента "расправы" над враждебно настроенными российскими банками в городе Львове", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля участники "Национального корпуса" установили палатки под зданием "Сбербанка" в Киеве и планируют бессрочно его блокировать.