Донецкое дерби в Киеве: полиция усилит меры безопасности во время футбольного матча

Полиция Киева усилит меры безопасности во время футбольного матча чемпионата Украины между командами премьер-лиги «Олимпик» (Донецк) - «Шахтер» (Донецк), который состоится сегодня на стадионе «Динамо» им. Лобановского.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Согласно сообщению, охрану общественного порядка во время спортивного мероприятия будут обеспечивать около 170 работников структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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Усиленные наряды полиции будут нести службу на прилегающих к стадиону территориях, остановках общественного транспорта и в метрополитене. Сотрудники патрульной полиции будут регулировать дорожное движение на улицах, приближенных к спортивной арены.

Киевские правоохранители призывают болельщиков соблюдать установленные правила поведения и способствовать работникам полиции в выполнении их функций по охране правопорядка.

Как сообщал УНИАН, донецкий ФК "Олимпик" будет играть домашние матчи чемпионата на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского на постоянной основе.