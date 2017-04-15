Донецкое дерби в Киеве: полиция усилит меры безопасности во время футбольного матча
Охрану общественного порядка во время спортивного мероприятия будут обеспечивать около 170 правоохранителей.
Полиция Киева усилит меры безопасности во время футбольного матча чемпионата Украины между командами премьер-лиги «Олимпик» (Донецк) - «Шахтер» (Донецк), который состоится сегодня на стадионе «Динамо» им. Лобановского.
Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
Согласно сообщению, охрану общественного порядка во время спортивного мероприятия будут обеспечивать около 170 работников структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
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Усиленные наряды полиции будут нести службу на прилегающих к стадиону территориях, остановках общественного транспорта и в метрополитене. Сотрудники патрульной полиции будут регулировать дорожное движение на улицах, приближенных к спортивной арены.
Киевские правоохранители призывают болельщиков соблюдать установленные правила поведения и способствовать работникам полиции в выполнении их функций по охране правопорядка.
Как сообщал УНИАН, донецкий ФК "Олимпик" будет играть домашние матчи чемпионата на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского на постоянной основе.