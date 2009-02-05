«Фаина» готовится к отплытию

Сомалийские пираты небольшими группами покидают украинское судно “Фаина”.

Об этом сообщает сайт “Морской бюлетень-Совфрахт” со ссылкой на информацию от судовладельца.

В частности, пираты покидают судно небольшими группами с небольшим количеством денег при каждой, причем следующая группа не сходит с судна до тех пор, пока предыдущая не сообщит на борт, что они благополучно достигли берега, никто на них не напал и угрозы нет.

В свою очередь украинские моряки готовят судно к отплытию.

Как сообщалось, сомалийские пираты получили 3,2 млн. долл. выкупа за украинский сухогруз «Фаина» с танками и другим вооружением на борту.

Судно было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины.