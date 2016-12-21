Киевсовет не отменит запрет на продажу алкоголя ночью по "просьбе" АМКУ

Киевсовет не будет отменять решение о запрете продажи алкоголя в ночное время несмотря на то, что Киевское областное отделение АМКУ назвало запрет незаконным, говорится в сюжете ТСН.

Советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец сообщил, что за время запрета, количество преступлений, совершенных в столице в состоянии алкогольного опьянения, существенно снизилось.

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А решение АМКУ Белоцерковец назвал исключительно просьбой. Впрочем советник мэра отметил, что Киевсовет готов повторно принять запрет, если АМКУ потребует обжаловать его в суде.

Напомним, Антимонопольный комитет признал решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в ночное время незаконным. Отмечается, что АМКУ обязал Киевсовет отменить такое решение.

Как сообщал УНИАН, с сентября в столице действует запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время – с 23:00 до 8:00 утра.