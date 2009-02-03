Судья отстранен от должности за имитацию покушения на самого себя

07:33, 03 февраля 2009
Общество
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Решением Апелляционного суда в Винницкой области судья Тульчинского районного суда отстранен от занимаемой должности из-за обвинений в организации имитации покушения на самого себя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в прокуратуре Винницкой области.

Согласно сообщению, в октябре прошлого года прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи Тульчинского райсуда. Ему были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины - в связи с заведомо ложным сообщением о совершении преступления - и по ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Однако Ленинским районным судом Винницы это постановление было отменено, а дело направлено на досудебное следствие. В конце декабря Апелляционным судом Винницкой области это решение райсуда было признано недействительным, и уголовное дело возобновлено.

Как сообщал УНИАН, 19 октября сотрудники милиции разоблачили судью Тульчинского райсуда, подозреваемого в имитации покушения на самого себя.

31-летний судья сообщил, что на автодороге Немиров - Тульчин автомобиль «Опель-Омега», за рулем которого он находился, был обстрелян неизвестными лицами из легкового автомобиля во время обгона.

С места события милиция изъяла две гильзы от пистолета ТТ и перчатки.

Оперативники выяснили, что накануне судья приобрел мобильный телефон, с которого сам себе направлял сообщения с угрозами для обеспечения алиби.

Под давлением доказательств он признался об имитации покушения на себя, чтобы избежать ответственности за вынесение им неправомерных решений по ряду дел.

 

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