С 1 апреля военным в зоне АТО повысят зарплаты на 1100-1500 гривень

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует увеличение с апреля дополнительного денежного вознаграждения бойцам за выполнение задач в зоне проведения Антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время церемонии выпуска слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, который состоялся в Минобороны.

По его словам, государство продолжает предпринимать дополнительные меры по усилению социальной защиты своих защитников, бойцов ВСУ.

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«После консультаций с министром обороны и начальником Генштаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в зоне АТО. Для лиц, которые выполняют боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения мы его увеличиваем еще на 1500 грн, что в целом дополнительное денежное обеспечение до основного будет составлять 7500 грн. Для тех, кто выполняет боевые задачи на второй линии мы увеличиваем еще на 1100 грн, и общий объем доплаты будет составлять 3500 грн дополнительно», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в феврале составила 6209 грн, что на 3,3% больше по сравнению с январем текущего года.