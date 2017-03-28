В Одессе задержан начальник управления ОГА во время получения взятки

В Одессе сегодня, 28 марта, задержан начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской областной государственной администрации при получении крупной взятки.

Как сообщил УНИАН представитель Одесской ОГА, злоумышленник был задержан возле административного здания обладминистрации, на проспекте Шевченко.

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«Свидетелями стали сотрудники администрации. Подъехал микроавтобус, выскочило человек десять с нашивками «СБУ»… Якобы, взял деньги в своей машине, более 70 тыс. грн», - рассказал сотрудник ОГА.

В пресс-службе Управления СБУ в Одесской области УНИАН подтвердили факт задержания чиновника областной администрации. От дальнейших комментариев в УСБУ отказались, сославшись на то, что сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия.

Как сообщил глава ГПУ Юрий Луценко, чиновник получил 75 тысяч гривен за содействие в работе субъекту предпринимательской деятельности.