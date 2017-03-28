В Украину вернулись моряки, которых бросили на произвол судьбы в Венесуэле на поломанном корабле

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о возвращении в Украину моряков - членов экипажа судна Раn Рrosperity., брошенных судовладельцем на произвол судьбы в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

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"Граждане Украины - члены экипажа Раn Рrosperity вернулись в Украину. Действия консула были скоординированными и эффективными", - говорится в сообщении.

В начале марта на сайте МИД Украины сообщалось, что по просьбе посольства Украины в Республике Куба кандидат на должность почетного консула Украины в Боливарианской Республике Венесуэла Набиль Салех Хамзех посетил украинских моряков, которые были оставлены судовладельцем на произвол судьбы на неисправном судне у берегов Венесуэлы, и доставил им питьевую воду и продукты питания.

Судно Раn Рrosperity (IMO 9125152), которое шло под флагом Панамы (судовладелец - Occidental Seaways Ltd. c/o Panomar Shipmanagement S. A.), было задержано в связи с неисправностью главного двигателя. Затем судно стояло на рейде вблизи венесуэльского порта Гуанта. На борту судна находились 14 членов экипажа, все граждане Украины.