В Киеве совершено нападение на таксиста

Сегодня утром в Киеве пассажир такси совершил нападение на водителя, нанеся ему несколько ударов ножом в шею и по рукам.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Подольского райуправления милиции столицы по связям с общественностью Александр РАДКЕВИЧ, инцидент произошел около 4 часов утра.

По имеющейся на данный момент информации, водитель «Такси плюс» взял пассажира возле автостанции “Полесье” в районе площади Тараса Шевченко. После нападения пассажир выскочил из автомобиля, а водитель такси смог доехать до проспекта Правды и вызвать по рации помощь.

Потерпевший находится в реанимации. О причинах и обстоятельствах инцидента он полностью не смог рассказать сотрудникам милиции и “скорой”, поскольку потерял сознание.

В связи с этим столичная милиция обращается ко всем, кто мог быть свидетелем и видел пассажира, который садился на упомянутой автостанции в такси “Дэу-Ланос” серого цвета, сообщить по номеру 02.