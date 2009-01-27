В Киеве совершено нападение на таксиста
Пассажир нанес несколько ударов ножом
Сегодня утром в Киеве пассажир такси совершил нападение на водителя, нанеся ему несколько ударов ножом в шею и по рукам.
Как сообщил УНИАН заместитель начальника Подольского райуправления милиции столицы по связям с общественностью Александр РАДКЕВИЧ, инцидент произошел около 4 часов утра.
По имеющейся на данный момент информации, водитель «Такси плюс» взял пассажира возле автостанции “Полесье” в районе площади Тараса Шевченко. После нападения пассажир выскочил из автомобиля, а водитель такси смог доехать до проспекта Правды и вызвать по рации помощь.
Потерпевший находится в реанимации. О причинах и обстоятельствах инцидента он полностью не смог рассказать сотрудникам милиции и “скорой”, поскольку потерял сознание.
В связи с этим столичная милиция обращается ко всем, кто мог быть свидетелем и видел пассажира, который садился на упомянутой автостанции в такси “Дэу-Ланос” серого цвета, сообщить по номеру 02.