Кличко распорядился в течение трех недель подготовить парки к сезону

У коммунальных служб столицы есть три недели на то, чтобы убрать мусор и навести порядок в зеленых зонах города. Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время инспекции работы городских служб по уборке Киева после зимы, как сообщается на сайте КГГА.

Перед инспекцией Виталий Кличко и заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев осмотрели образец новых уличных урн, которые вскоре начнут устанавливать в столице. В первой партии – 300 уличных урн и 70 подземных мусорных баков.

По словам городского главы, сейчас главной задачей для коммунальных служб является уборка города после зимы, наведение порядка на столичных улицах, во дворах и межквартальных проездах, на остановках, в зеленых зонах.

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«Качество и оперативность уборки должны проконтролировать главы районов. Это ваша зона ответственности. Пройдитесь каждый своим районом в воскресенье вечером и вы увидите, где организуются свалки», – подчеркнул мэр.

Во время осмотра стихийной свалки, которая образовалась возле моста на ул. Василия Липковского, мэр отметил, что то, что территория является частной собственностью или находится в аренде, не является основанием игнорировать ее уборку.

«Если территория находится в таком ужасном состоянии, это – ответственность главы района. Мы можем только помочь найти владельца, если нужно расторгнуть договор аренды, если владелец безответственный», – подчеркнул мэр.

Сейчас в Киеве работают 80 инспекторов, которые проверяют благоустройство территорий и при необходимости применяют штрафные санкции к тем предприятиям и организациям, пренебрегающим требованиями убрать территорию, которая им принадлежит.

Осматривая Соломенский ландшафтный парк мэр указал, что после зимы у многих зеленых зонах нужно убрать бордюрные камни, которые лежат на газонах и дорожках, кучи мусора возле урн, привести в порядок скамейки.

«Я поставил задачу в течение максимум трех недель навести порядок и это – зона ответственности глав районов. Потом мы будем делать выводы и проверять, справились они или нет. Особое внимание надо обратить на парки. Уже возвращается теплая погода и сотни тысяч людей будут выходить на выходных в парки, где они хотят увидеть убранную территорию, где можно отдохнуть, а не кучи мусора. Для коммунальных служб прямое задача – это обеспечить», – отметил Виталий Кличко в комментарии журналистам.

Весной в Киеве устроят более 130 толок и акций по уборке. Например, 1-го апреля состоится общегородская толока, участие в которой могут принять все желающие. Виталий Кличко подчеркнул, что проведение толоки значит, что люди выходят помогать убирать город, а не делать это вместо коммунальщиков.

Городской голова также обратил внимание коммунальных служб и ПАО «Киевэнерго» на большое количество аварийных разрытий после проведения ремонтных работ на тепловых сетях и потребовал ликвидировать их в максимально короткие сроки.