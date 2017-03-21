Бюрократия и насмешки: проблемы людей с синдромом Дауна в Украине

Люди с синдромом Дауна сталкиваются в Украине с непониманием и оскорблениями от тех, кто считает себя "нормальным". Родные говорят о боли и тяжелых испытаниях для людей, которые отличаются от большинства, говорится в сюжете ТСН.

Обычно люди с таким диагнозом обречены на жизнь в приюте или четырех стенах собственной комнаты. Только в Киеве таких насчитывается более 5 тысяч, но их очень редко можно встретить на улице или в транспорте. Впрочем, есть и исключения – люди, которые решаются жить обычной жизнью, несмотря на лишнюю хромосому. Среди них – Светлана и Павел. 38-летний мужчина очень любит боулинг, шашки и кино, он эмоциональный, общительный и непосредственный. Год назад умерла мама, с тех пор брат и сестра постоянно вместе, а ее друзья – стали кругом общения и для Павла. В детстве его не принимали в детский сад, потом долго боролись за официальное признание инвалидности, а пока родные бились с чиновниками за бумажки, сам Павел мечтал быть полезным – хотел служить в армии.

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Другой пример: Сергей и его дочка Аня. Сейчас девушка – успешная спортсменка, которая была на соревнованиях в Японии, Китае и США. Сергей гордится ребенком, но память о пережитом все равно наворачивает на глаза слезы. "На тебя могли пялиться откровенно, и это было больно. Быть не таким, как все – это очень больно", - признаются в семье. Дети с синдромом Дауна часто слышат оскорбления в спину и прячутся от них в мир музыки – в наушники. И несмотря на все, не теряют веру в людей и надежд найти хороших и честных друзей, завести семью, родить детей, иметь работу и чувствовать себя абсолютно счастливым.