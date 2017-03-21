83% украинцев не хватает денег, которые они зарабатывают – опрос

83% украинцев не хватает денег, которые они зарабатывают, среди них 27% - «скорее не хватает», 56% - «однозначно не хватает». Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования на тему «Особенности отношения украинцев к деньгам», проведенного социологической группой «Рейтинг».

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«14% опрошенных считают, что им достаточно денег, которые они зарабатывают, 27% – скорее не достаточно, более чем половине (56%) – однозначно не достаточно. При этом, абсолютное большинство опрошенных (89%) хотело бы зарабатывать больше», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на западе страны несколько больше людей, которым достаточно заработанных денег по сравнению с другими регионами. Чем старше респонденты и чем выше их доходы, тем больше среди них тех, которым заработанных денег достаточно; таких больше среди мужчин, чем среди женщин.

Также большинство (62%) опрошенных считают, что оптимальный рабочий день должен длиться 8 часов, 27% – за короткий рабочий день (6-7 часов), лишь 2% – готовы работать 10 часов и более.

«Тех, кто поддерживает более короткий рабочий день (6-7 часов), больше на западе и в центре страны. Менее продолжительный рабочий день также больше поддерживают жители сел, женщины, молодые респонденты и те, чей уровень образования выше. Любопытно, что малообеспеченные и бедные люди поддерживают короткий рабочий день больше, по сравнению с теми, у кого доходы выше», - сообщают социологи.

«Дольше работать ради дополнительного заработка готовы более половины (56%) опрошенных, треть (32%) – не готовы. Больше всего тех, кто готовы работать больше времени ради дополнительного заработка, на Западе, меньше всего – на Востоке. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше среди них готовность работать сверхурочно для получения дополнительного заработка; таких больше среди мужчин, чем среди женщин», - свидетельствуют результаты исследования.

Справка. Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 9-19 февраля 2017 г.