В Днепре состоялся митинг в защиту животных от живодеров (фото)

Сегодня, 21 марта, жители Днепра устроили митинг возле горсовета, чтобы защитить животных от живодерства.

Об этом сообщает ресурс "Информатор".

На митинг вышли волонтеры КП «Друг» и неравнодушные жители города. Они требуют принятия законопроекта 5119-1, который предусматривает гуманное отношение к животным. Некоторые активисты даже пришли на пикет со своими любимцами.

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«Мы собрались здесь уже в третий раз, поддержать проект, который ужесточает меры наказания за жестокое обращение с животными. Дело в том, что этот законопроект уже давно был бы рассмотрен. 95 % депутатов нашей Верховной Рады его поддержали, кроме Парубия, который блокирует вынесение этого проекта на рассмотрение, мотивируя тем, что сейчас не время принимать такие законы. Мы крайне возмущены, потому что, на наш взгляд, именно сейчас время принимать такие законы. Ведь Украина стремится стать цивилизованной страной, и почему соответствующие законы должны приниматься потом, а не сейчас?», — рассказала волонтер.

По ее словам, в последнее время участились ситуации с отстрелом животных. Ежедневно в приюты поступают животные, изувеченные людьми, например, с пулевыми ранениями, оторванными лапами, отравлениями.