Близ Ялты горит лес на площади 14 гектаров
09:44, 01 октября 2006Общество
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Низовой пожар в Ливадийском лесничестве
Неподалеку от Ялты на территории Ливадийского лесничества горит частично молодой лес и кусты на площади 14 гектаров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, низовой пожар на территории лесничества возник вчера в 13.40.
Жертв и пострадавших нет. Причина и размер ущерба - устанавливается.
В тушении пожара задействованы 204 человека и 22 единицы специальной и приспособленной техники, для облета места пожара задействован вертолет КА-26 лесхоза АР Крым.
На месте пожара работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в АР Крым.
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