Близ Ялты горит лес на площади 14 гектаров

Неподалеку от Ялты на территории Ливадийского лесничества горит частично молодой лес и кусты на площади 14 гектаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, низовой пожар на территории лесничества возник вчера в 13.40.

Жертв и пострадавших нет. Причина и размер ущерба - устанавливается.

В тушении пожара задействованы 204 человека и 22 единицы специальной и приспособленной техники, для облета места пожара задействован вертолет КА-26 лесхоза АР Крым.

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в АР Крым.