В Киеве люди продолжают чествовать память погибших во время Революции достоинства

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Незалежности, Аллее героев Небесной сотни и улице Институтской находятся несколько сотен человек. Люди приходят с цветами и фотографиями погибших участников Революции достоинства.

Сейчас у памятника погибшим во время Революции достоинства на Аллее героев Небесной сотни находится около ста людей. Они несут цветы, останавливаются возле памятника, чтобы почтить память погибших.

Кроме того, в центре Киева усилены меры безопасности. На улице Крещатик со стороны Европейской площади и на пересечении улиц Институтской и Шелковичной установлены металлические заграждения, и для того, чтобы попасть в правительственный квартал или на Майдан Незалежности, необходимо показать содержимое сумок, рюкзаков и др.

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Следует отметить, что на месте вчерашних столкновений возле Администрации президента все спокойно, однако, как и вчера, вход на улицу Банковую со стороны Аллеи героев Небесной сотни охраняют работниками Нацгвардии и Национальной полиции, которые в несколько шеренг перекрывают входы.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля вблизи Администрации президента произошли столкновения между протестующими против торговли с оккупированным Донбассом и правоохранителями, которые начались после того, как полиция не дала протестующим установить палатки возле АП.

Впоследствии часть активистов отправилась к Европейской площади, где возле установленного пункта пропуска сломала металлическую рамку.

Во время столкновений на Европейской площади между участниками акции протеста и правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны.

Сегодня утром из Деснянского райотдела полиции выпустили командира батальона ОУН Николая Кохановского и других задержанных вчера во время столкновений в центре Киева между сторонниками блокады ОРДЛО и силовиками.