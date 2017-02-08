Авдеевка объединила всех украинских граждан – Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

Он отметил работу всех служб, правоохранительных органов и военных, защищающих город, которые ликвидировали последствия обстрелов боевиков.

"Сегодня еще раз хочу, наверное, подчеркнуть, а может, привести пример того, как украинцы объединены в большинстве своем ... Мы должны еще раз, наверное, проанализировать Авдеевку, которая объединила всех украинских граждан. Не политиканов, которые ставили посты в интернете ... а надо поблагодарить всех, кто реально делал свое дело. В первую очередь это военные. Военные под "Градами", под бешеными обстрелами не только защищают, но и могут отстаивать и восстанавливать территориальную целостность нашей страны, и за это надо склонить голову перед ними. И перед памятью тех погибших и раненых, и тех, кто героически держит на себе всю тяжесть российской агрессии. И любить украинское войско надо не словами, а конкретными действиями", - сказал премьер.

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По словам Гройсмана, это касается, в частности, того, когда голосуется военный бюджет, когда принимается решение о модернизации, перевооружении армии.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка Донецкой области с 29 января подвергалась массированным ударам со стороны боевиков. В результате обстрелов город был полностью обесточен, десятки жилых домов были разрушены и повреждены.

От обстрелов погибли не менее 10 украинских военнослужащих, а также мирные жители Авдеевки.

В течение недели ремонтные работы не удавалось осуществить из-за прицельного огня оккупантов. Лишь 5 февраля специалисты смогли отремонтировать ЛЭП и восстановить электроснабжение Авдеевки.

Сейчас во всех регионах Украины продолжается сбор гуманитарной помощи для Авдеевки.