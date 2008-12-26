Беглый судья-миллионер оказался еще и «порнозвездой»

Заместитель генерального прокурора, член Высшего совета юстиции Ренат Кузьмин предлагает ограничить судейскую неприкосновенность. Он обратился с открытым письмом, содержащим просьбу выступить с такой законодательной инициативой, к президенту Виктору Ющенко, премьер-министру Юлии Тимошенко и председателю Верховной рады Владимиру Литвину.

В интервью изданию «Коммерсантъ-Украина» поведал о причинах, заставивших его пойти на такой шаг, в том числе о новых пикантных подробностях из жизни «беглого» судьи Игоря Зварича.

Ренат Кузьмин: «…когда мы наконец-то получили решение Верховной рады о даче согласия на задержание этого судьи (Игоря Зварича), он собрался и сбежал. И искать его теперь, судя по всему, мы будем вечно. Это же позор! Скажите, для чего судьям такое неслыханное счастье – неприкосновенность, позволяющая сбежать от следователя?

О моральной стороне этой проблемы я вообще молчу. У нас, кроме кассет с записями взяточничества, передачи и дележа денег, есть несколько порнофильмов, отснятых с помощью оперативной камеры в кабинете председателя Львовского административного апелляционного суда. Это же ненормальное явление, когда председатель суда позволяет себе в рабочее время у себя в кабинете устраивать сексуальные оргии. Такие же порнофильмы мы получили в результате документирования взяточничества и в других судах. То есть в кабинетах отдельные судьи не только вершат правосудие – они еще берут взятки и живут активной половой жизнью с подчиненными. А привлечь их к ответственности не всегда удается – очень сложная процедура».