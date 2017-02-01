Гройсман заявляет о достаточном количестве средств для нужд Авдеевки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Сегодня средства на счетах военно-гражданской администрации Донецка являются достаточными. В городе денег достаточно. Казначейство работает, как часы. Никаких задержек финансирования нет», - сказал он.

Читайте такжеГройсман: ситуация в Авдеевке остается сложной, обстрелы происходят постоянно

«Если нужно будет дофинансировать, мы будем это делать в необходимых суммах, и здесь нет никаких проблем", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 31 января посетил Авдеевку, где провел заседание оперативного штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что на заседании были отработаны все варианты развития событий. «Все службы четко понимают, что каждый должен делать», отмечается в сообщении.