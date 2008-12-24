Цена на газ может быть приемлемой для Украины

Цена на газ для Украины в 2009 году может быть приемлемой для потребителей, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в среду на видео пресс-конференции Москва-Киев в РИА Новости.

"Что касается цены, она может быть вполне приемлемой для украинских потребителей", - сказал Куприянов, подчеркнув, что сейчас проблема не в ценовых параметрах, а в погашении долга.