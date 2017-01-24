Костры на обочинах дорог и дым от шин: как протестующие блокируют въезды в Киев (фоторепортаж)
11:57, 24 января 2017Общество
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24 января активисты, поддерживающие закон об изменениях в Таможенный кодекс относительно авто на иностранной регистрации, блокируют все въезды в Киев.
В частности, протестующие требуют принять новый закон без проволочек.
Около 200 человек и несколько десятков автомобилей стоят на въездах в столицу по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах.
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На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер.
Машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, поэтому в связи с этим движение транспорта несколько затруднено.
На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальоны сопровождения.
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