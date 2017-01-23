InformNapalm раскрыл расходы Кремля на "русскую весну" в Украине

Ее на своей странице в Facebook опубликовала координатор международной волонтерской организации InformNapalm Екатерина Яресько.

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"Православный махинатор Кирилл Фролов и хирург-байкер-Залдостанов обсуждают смету тех акций, которые они проводили в украинских городах. Обратите внимание: "Закупка оружия $200 тысяч", - говорится в ее сообщении.

При этом дата обнародованной переписки – 27 февраля 2014 года, что свидетельствует о том, что пророссийские акции в Украине финансировались Россией до аннексии Крыма.

Среди расходов - на агитматериалы, одежду, еду и поощрения пророссийски настроенных протестующих в Харькове.

По словам Яресько, публикация переписки - анонс публикаций других документов, которые оказались в распоряжении организации InformNapalm.