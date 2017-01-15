Из-за непогоды в Украине обесточены 55 населенных пунктов
Из-за снега и метели произошло обесточивание 55 населенных пунктов во Львовской и Закарпатской областях.
Вследствие неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), за срабатывания систем защиты линий электропередачи, произошло обесточивание 55 населенных пунктов в двух областях Украины.
Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области обесточены 39 населенных пунктов.
В Закарпатской области остаются обесточенными 16 населенных пунктов.
"К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.
Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах западного региона Украины нет.
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На территории Закарпатской области за два дня произошел сход 4 снежных лавин в Раховском районе на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов": две вечером 13 января вблизи с. Деловое и две утром 14 января вблизи с. Костылевка и с. Деловое.
Кроме того, в 16:40 произошел сход снежной лавины на автодорогу местного значения между с. Красное и пгт Усть-Черная Тячевского района.
Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 часов на Закарпатье был обесточен 31 населенный пункт.