Цушко хочет внедрить ”закон для богатых”

Лидер фракции Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО считает, что налог на недвижимое имущество граждан – это лишь заявка на то, что нужен закон о «налоге на богатство». Так он прокомментировал журналистам цель законопроекта №2134, автором которого он является, сообщает пресс-служба СПУ.

По словам В.ЦУШКО, проект Закона о «налоге на богатство» задекларирован в 19 пункте Универсала национального единства. Его главной целью является обеспечить финансирование на местном уровне кредитования строительства социального жилья, жилья для молодых семей и решения вопросов, связанных с финансированием программ укрепления семьи. В результате действия закона, по убеждению автора, появится дополнительный источник формирования специального бюджетного фонда органов местного самоуправления для выполнения государственных социальных программ.

Вместе с тем лидер фракции СПУ отметил, что политики занимаются популизмом, давая во время избирательных компаний обещания о социальных гарантиях для граждан, в том числе - снизить налоговое давление, не объясняя за счет чего это сделать.

«Снижать налоговое давление нужно на тех людей, которые едва выживают, имея прожиточный минимум, и обложить налогами тех, кто имеет коттеджи под Киевом. Это будет закон для богатых, в том числе для известных политиков, которые регистрируют свое недвижимое имущество на членов семьи», - объяснил В.ЦУШКО. При этом он сообщил, что все свое имущество задекларировал и может продемонстрировать декларацию.