Нафтогаз в этом году получит более 20 миллиардов незапланированной прибыли

Сверхплановые доходы НАК «Нафтогаз Украины» в 2008 году составят 21,8 млрд. грн., или 3,44 млрд. долл., при дефиците утвержденного финансового плана компании на 2008 год в размере около 8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН сегодня в Киеве.

По его словам, в частности, компания получила курсовую разницу от летнего снижения курса доллара (апрель-сентябрь) в размере около 1,2 млрд. долл. (250 млн. долл.); компенсацию затрат на реализацию газа (май-декабрь) – 1,6 млрд. грн. (320 млн. долл.); прямые дотации из бюджета – 5,8 млрд. грн. (1,16 млрд. долл.); дотации в изменениях к Госбюджету-2008 (проголосованных в пятницу) – 3,2 млрд. грн. (420 млн. долл.); рассрочки по уплате обязательных налогов и сборов в бюджет – около 3,8 млрд. грн. (490 млн. долл.); неоплата НДС при импорте газа (нерастаможены 17 из 48 млрд. куб. м) – около 4 млрд. грн. (520 млн. долл.); недоплата за услуги по транспортировке газа ДК «Укртрансгаз» – 1,6 млрд. грн. и облгазами – около 600 млн. грн. (в сумме 280 млн. долл.).

«Несмотря на такие сверхплановые доходы, «Нафтогаз» заплатил в текущем году в бюджет значительно меньше, чем в прошлом году. В прошлом году за девять месяцев было уплачено 12 млрд. грн. налогов, в этом году – фактически уплачено 8 млрд. грн.», – отметил К.БОРОДИН.

При этом он добавил, что «правительство Украины является именно тем лицом, которое в нашей стране больше всех заинтересовано в том, чтобы разобраться, что происходит в «Нафтогазе Украины», куда исчезают деньги, и навести там как можно быстрее порядок».

Напомним, согласно финплану доходы «Нафтогаза» в этом году утверждены на уровне 75 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.