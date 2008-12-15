В Мариуполе грабитель убил девушку за мобилку

В Мариуполе Донецкой области задержан грабитель-рецидивист, убивший ножом девушку, которая не отдавала свой мобильный телефон.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции г. Мариуполя поступил телефонный звонок из больницы скорой помощи о том, что на газоне по улице Артема находится труп девушки с ножевыми ранениями. Эксперт, выехавший на место происшествия в составе следственно-оперативной группы, установил, что причиной смерти оказалась острая кровопотеря.

Установить личность подозреваемого помогли свидетели, которые видели убегающего мужчину. Через несколько часов его задержали оперативники. Подозреваемым в совершении преступления оказался 35-летний ранее судимый за грабеж и хулиганство местный житель, проживающий неподалеку от места преступления.

Вечером он направлялся к своей сожительнице и по пути увидел говорящую по телефону девушку. Подбежав к ней, грабитель попытался вырвать трубку, но девушка оказала сопротивление. Между ними началась борьба, в ходе которой нападавший ножом дважды ударил жертву в грудь. Испугавшись такой развязки, преступник бросил телефон с ножом и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.115 УК Украины – «умышленное убийство». Ведется следствие.