В Украине - до 13° мороза

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, на западе и крайнем юге отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных областях и в Крыму 1-6° мороза, на остальной территории 5-10°, на Левобережье и в Карпатах до 13° мороза; днем 0-5° мороза, на Закарпатье и в Крыму 2-7° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

17-18 декабря - облачно с прояснениями. 17 декабря без осадков, лишь в западных областях местами небольшие осадки, 18 декабря в Украине, кроме восточной части, небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах северных и центральных областей гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура в восточной части ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; в западной части и на крайнем юге ночью около 0°, днем 1-6° тепла, в Крыму и на Закарпатье местами 8-11° тепла; на остальной территории ночью 17 декабря 4-9° мороза, 18 декабря 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

19 декабря на Правобережье, в Херсонской области и в Крыму - небольшой снег, мокрый снег, на западе и юге с дождем; температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 1-7° тепла, на севере Правобережья ночью 2-8° мороза, днем 0-5° мороза. На остальной территории без существенных осадков; температура ночью 4-10° мороза, днем 0-5° мороза.

20 декабря - без осадков, лишь ночью в западных областях небольшой снег. Температура ночью 5-11°, в восточных и Сумской областях 7-13° мороза; днем 0-6° мороза, на крайней западе и юге ночью 2-7° мороза, днем около 0°. На юге Крыма 19 декабря дождь, 20 декабря без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве во вторник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза. По области - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.

17-18 декабря - облачно с прояснениями. 17 декабря без осадков; 18 декабря небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, 18 декабря местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 17 декабря 4-9° мороза, 18 декабря 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла.

19-20 декабря - без осадков, лишь ночью 19 декабря небольшой снег. Температура ночью 19 декабря 2-7° мороза, 20 декабря 6-11°; днем 0-5° мороза.