В МИД убеждают, что страдания экипажа «Фаина» скоро закончатся
"Схема освобождения реализуется"...
Состояние здоровья украинских моряков судна «Фаина», захваченного пиратами вблизи Сомали, является удовлетворительным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.
По его словам, процесс освобождения украинских моряков продолжается.
«Согласована схема мероприятий по освобождению заложников. Схема реализуется, и все мероприятия по освобождению сейчас осуществляются. Мы ожидаем, что в ближайшее время закончится эпопея скитаний украинских граждан», - сказал В.КИРИЛИЧ.
Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно “Фаина”, в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.
По данным старейшины одного из сомалийских племен, за освобождение “Фаины” нужно заплатить 3,5 млн. долларов.