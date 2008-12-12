Пенсионеры получат пенсии в полном объеме

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет пенсионеров, что они своевременно и в полном объеме будут получать пенсии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я хочу заверить всех пенсионеров, что они будут получать пенсии своевременно и в полном объеме», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО и добавила, что все слухи о несвоевременной выплате пенсий не отвечают действительности.

При этом она заметила: «Мы окончательно приняли в парламенте и направили Президенту изменения и дополнения в бюджет, которые целиком и полностью обеспечат выплату людям пенсий».