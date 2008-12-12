Днепропетровску уменьшена подача газа

Сегодня Днепропетровское линейное производственное управление магистральных газопроводов уменьшило подачу газа на город Днепропетровск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска.

По данным пресс-службы, давление в магистральном газопроводе снижено из-за задолженности города за голубое топливо. Городская власть принимает все меры, чтобы не допустить отключения котельных, тем более, что с 13 декабря по сообщениям синоптиков в городе ожидается снижение температуры до 12 градусов мороза.

Состоянием на сегодня теплопоставляющие предприятия города задолжали за газ 50 млн. грн. Население Днепропетровска, с учетом долгов прошлых лет, задолжало тепловикам 100 млн. грн. В этом отопительном сезоне долг составляет 40 млн. грн. Пока что уровень оплаты населения за теплоснабжение составляет 30%.

Городская власть обращается к жителям города с просьбой оплатить счета за теплоснабжение.