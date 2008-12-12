Зачем судье мантия?

Высший административный суд Украины подготовит информационное письмо для судей апелляционных и окружных административных судов, в котором разъяснит назначение судейских мантий. Такое решение было принято на заседании президиума Высшего административного суда 11 декабря 2008 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ВАСУ.

Принятие этого решения обусловлено недавней пресс-конференцией председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА, на которую он, а также другие судьи этого суда явились в судейских мантиях и с судейскими нагрудными знаками.

По убеждению руководства ВАСУ, появление судей на пресс-конференции в мантиях является неуместным, особенно учитывая ее тему и обстоятельства, при которых она проводилась.

В ВАСУ отметили, что норма об осуществлении судьей правосудия в мантии, на которой закрепляется судейский нагрудный знак, определена частью 2 статьи 134 Закона Украины «О судоустройстве Украины». В соответствии с этим законом, мантия судьи и нагрудный знак вместе с государственными символами Украины – Государственным Гербом Украины и Государственным Флагом Украины – являются символами судебной власти, которые, по словам председателя Высшего административного суда Александра ПАСЕНЮКА, олицетворяют ее, дисциплинируют всех собравшихся в зале судебного заседания, свидетельствуют о наличии у лица, одетого в судейскую мантию, полномочий осуществлять правосудие, создают уважительное отношение к судье как единственному носителю и представителю судебной власти.

Впрочем, как отметил А.ПАСЕНЮК, упрощенное отношение к символам судебной власти, использование их в личных, спекулятивных целях существенно снижает авторитет как самого судьи, так и суда в целом.

На президиуме также подчеркивалась необходимость в ситуации, сложившейся в последнее время вокруг судей административных судов львовского региона, всему судейскому корпусу усилить внимание к противодействию коррупции в судебной системе Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря против председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

В то же время сам И.ЗВАРИЧ заявил, что «уголовное дело против него сфабриковано».